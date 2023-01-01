Кальяри - Милан 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
27 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Милан, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Милан
Милан
|1
|вр
|Борис Радунович
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|23
|зщ
|Матеуш Ветеска
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|33
|зщ
|Адам Оберт
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Наитан Нандес
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|32
|нп
|Андреа Петанья
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|32
|пз
|Томмазо Побега
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|15
|нп
|Лука Йович
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|18.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|11.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 0
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|21.01.2018
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 2
|27.08.2017
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1