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Кальяри - Милан 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
27 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Кальяри
Милан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Милан, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Милан
Милан
1СербияврБорис Радунович
28ИталиязщГабриэле Цаппа
23ПольшазщМатеуш Ветеска
4ИталиязщАльберто Доссена
33СловакиязщАдам Оберт
27ИталиязщТоммазо Ауджелло
8УругвайпзНаитан Нандес
29КонгопзЭнтони Макумбу
25ГанапзИбраим Сулемана
32ИталиянпАндреа Петанья
77АнголанпЗиту Лувумбу
57ИталияврМарко Спортьелло
42ИталиязщАлессандро Флоренци
28ГерманиязщМалик Тшау
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
14НидерландыпзТейани Рейндерс
32ИталияпзТоммазо Побега
11СШАнпКристиан Пулишич
15СербиянпЛука Йович
10ПортугалиянпРафаэл Леау
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
19.03.2022Италия - Серия А30-й турКальяри0 : 1Милан
29.08.2021Италия - Серия А2-й турМилан4 : 1Кальяри
16.05.2021Италия - Серия А37-й турМилан0 : 0Кальяри
18.01.2021Италия - Серия А18-й турКальяри0 : 2Милан
01.08.2020Италия - Серия А38-й турМилан3 : 0Кальяри
11.01.2020Италия - Серия А19-й турКальяри0 : 2Милан
10.02.2019Италия - Серия А23-й турМилан3 : 0Кальяри
16.09.2018Италия - Серия А4-й турКальяри1 : 1Милан
21.01.2018Италия - Серия А21-й турКальяри1 : 2Милан
27.08.2017Италия - Серия А2-й турМилан2 : 1Кальяри
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур2 : 0Кальяри
17.09.2023Италия - Серия А4-й турКальяри0 : 0
02.09.2023Италия - Серия А3-й тур2 : 1Кальяри
28.08.2023Италия - Серия А2-й турКальяри0 : 2
21.08.2023Италия - Серия А1-й тур0 : 0Кальяри
23.09.2023Италия - Серия А5-й турМилан1 : 0
19.09.2023Лига чемпионовГруппа F. 1-й турМилан0 : 0
16.09.2023Италия - Серия А4-й тур5 : 1Милан
01.09.2023Италия - Серия А3-й тур1 : 2Милан
26.08.2023Италия - Серия А2-й турМилан4 : 1

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