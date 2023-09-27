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Лацио - Торино 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Лацио
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Торино, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Торино
Турин
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
15ИталиязщНиколо Казале
4ИспаниязщПатрисио Габаррон
3ИталиязщЛука Пеллегрини
6ЯпонияпзДаити Камада
32ИталияпзДанило Катальди
10ИспанияпзЛуис Альберто
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
9ИспаниянпПедро Родригес
32СербияврВаня Милинкович-Савич
3НидерландызщПерр Схюрс
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
13ШвейцариязщРикардо Родригес
19ИталиязщРауль Белланова
20АвстриязщВалентино Лацаро
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
16ХорватияпзНикола Влашич
10СербиянпНеманья Радоньич
91КолумбиянпДуван Сапата
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
22.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турЛацио0 : 1Торино
20.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турТорино0 : 0Лацио
16.04.2022Италия - Серия А33-й турЛацио1 : 1Торино
23.09.2021Италия - Серия А5-й турТорино1 : 1Лацио
18.05.2021Италия - Серия А25-й турЛацио0 : 0Торино
01.11.2020Италия - Серия А6-й турТорино3 : 4Лацио
30.06.2020Италия - Серия А29-й турТорино1 : 2Лацио
30.10.2019Италия - Серия А10-й турЛацио4 : 0Торино
26.05.2019Италия - Серия А38-й турТорино3 : 1Лацио
29.12.2018Италия - Серия А19-й турЛацио1 : 1Торино
23.09.2023Италия - Серия А5-й турЛацио1 : 1
19.09.2023Лига чемпионовГруппа E. 1-й турЛацио1 : 1
16.09.2023Италия - Серия А4-й тур3 : 1Лацио
02.09.2023Италия - Серия А3-й тур1 : 2Лацио
27.08.2023Италия - Серия А2-й турЛацио0 : 1
24.09.2023Италия - Серия А5-й турТорино1 : 1
18.09.2023Италия - Серия А4-й тур0 : 3Торино
03.09.2023Италия - Серия А3-й турТорино1 : 0
26.08.2023Италия - Серия А2-й тур4 : 1Торино
21.08.2023Италия - Серия А1-й турТорино0 : 0

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