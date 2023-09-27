Лацио - Торино 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Торино, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Торино
Турин
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|15
|зщ
|Николо Казале
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|6
|пз
|Даити Камада
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|9
|нп
|Педро Родригес
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|3
|зщ
|Перр Схюрс
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|10
|нп
|Неманья Радоньич
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Иван Юрич
История личных встреч
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 1
|20.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|18.05.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 4
|30.06.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 2
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 0
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0