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Наполи - Удинезе 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Наполи
Удинезе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Удинезе, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Удинезе
Удине
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
55НорвегиязщЛео Эстигор
3Бразилиязщ Натан
6ПортугалиязщМариу Руй
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
21ИталиянпМаттео Политано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
1ИталияврМарко Сильвестри
18АргентиназщПатрисио Перес
29СловениязщЯка Бийол
31ДаниязщТомас Кристенсен
2ИрландиязщФести Эбоселе
12Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
24СербияпзЛазар Самарджич
11Бразилияпз Уолас
4СловенияпзСанди Ловрич
26ФранциянпФлорьян Товен
17ИталиянпЛоренцо Лукка
Главные тренеры
ФранцияРуди Гарсия
ИталияАндреа Соттиль

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