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Интер М - Сассуоло 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Интер М
Сассуоло

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Сассуоло, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Сассуоло
Сассуоло
1ШвейцарияврЯн Зоммер
36ИталиязщМаттео Дармиан
6НидерландызщСтефан де Врей
15ИталиязщФранческо Ачерби
32ИталиязщФедерико Димарко
2НидерландыпзДензел Думфрис
16ИталияпзДавиде Фраттези
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
23ИталияпзНиколо Барелла
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
28ИталияврАлессио Краньо
22ГерманиязщЙереми Тольян
5ХорватиязщМартин Эрлич
44Бразилиязщ Руан
17УругвайзщМатиас Винья
24ИталияпзДаниэль Болока
7БразилияпзМатеус Энрике
11АлбанияпзНедим Байрами
10ИталиянпДоменико Берарди
45ФранциянпАрман Лорьенте
9ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияАлессио Дионизи

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