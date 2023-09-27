Интер М - Сассуоло 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Сассуоло, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Сассуоло
Сассуоло
|1
|вр
|Ян Зоммер
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|23
|пз
|Николо Барелла
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|28
|вр
|Алессио Краньо
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|44
|зщ
|Руан
|17
|зщ
|Матиас Винья
|24
|пз
|Даниэль Болока
|7
|пз
|Матеус Энрике
|11
|пз
|Недим Байрами
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Алессио Дионизи