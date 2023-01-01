Ливерпуль - Лестер Сити 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лестер Сити, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Юрген Клопп
История личных встреч
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|30.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|10.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|28.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 3 5 : 4
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа E. 1-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 0
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 2
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 4
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2