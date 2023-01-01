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Ливерпуль - Лестер Сити 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Ливерпуль
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лестер Сити, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
30.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЛиверпуль4 : 0Лестер Сити
15.05.2023Англия - Премьер-лига36-й турЛестер Сити0 : 3Ливерпуль
30.12.2022Англия - Премьер-лига18-й турЛиверпуль2 : 1Лестер Сити
10.02.2022Англия - Премьер-лига24-й турЛиверпуль2 : 0Лестер Сити
28.12.2021Англия - Премьер-лига20-й турЛестер Сити1 : 0Ливерпуль
22.12.2021Англия - Кубок лиги1/4 финалаЛиверпуль3 : 3 5 : 4Лестер Сити
13.02.2021Англия - Премьер-лига24-й турЛестер Сити3 : 1Ливерпуль
22.11.2020Англия - Премьер-лига9-й турЛиверпуль3 : 0Лестер Сити
26.12.2019Англия - Премьер-лига19-й турЛестер Сити0 : 4Ливерпуль
05.10.2019Англия - Премьер-лига8-й турЛиверпуль2 : 1Лестер Сити
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турЛиверпуль3 : 1
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа E. 1-й тур1 : 3Ливерпуль
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 3Ливерпуль
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турЛиверпуль3 : 0
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 2Ливерпуль
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турЛестер Сити1 : 0
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й тур0 : 2Лестер Сити
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 4Лестер Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турЛестер Сити0 : 1
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 2Лестер Сити

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