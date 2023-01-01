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Линкольн Сити - Вест Хэм Юнайтед 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Линкольн Сити
Вест Хэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линкольн Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Линкольн Сити
Линкольн
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 0 : 0 2 : 3Линкольн Сити
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 0 : 2Линкольн Сити
20.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 2 : 1Линкольн Сити
08.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд 1 : 3Линкольн Сити
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 0Линкольн Сити
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.09.2023 Лига Европы Группа A. 1-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3
01.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 1 : 3Вест Хэм Юнайтед

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