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Блэкберн Роверс - Кардифф Сити 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Блэкберн Роверс
Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Кардифф Сити, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
01.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Кардифф Сити
04.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Кардифф Сити1 : 0Блэкберн Роверс
15.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Кардифф Сити0 : 1Блэкберн Роверс
25.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Блэкберн Роверс5 : 1Кардифф Сити
10.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Кардифф Сити2 : 2Блэкберн Роверс
03.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Кардифф Сити
07.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Кардифф Сити2 : 3Блэкберн Роверс
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Кардифф Сити
07.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Кардифф Сити
17.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Кардифф Сити2 : 1Блэкберн Роверс
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур 4 : 3Блэкберн Роверс
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Блэкберн Роверс1 : 3
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Блэкберн Роверс2 : 1
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур 3 : 0Блэкберн Роверс
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 0 : 8Блэкберн Роверс
24.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур 0 : 1Кардифф Сити
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Кардифф Сити3 : 2
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Кардифф Сити2 : 0
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур 3 : 2Кардифф Сити
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 3Кардифф Сити

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