Блэкберн Роверс - Кардифф Сити 27 Сентября прямая трансляция
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Кардифф Сити, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
|01.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 0
|04.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 1
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|5 : 1
|10.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 2
|03.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|07.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 3
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|07.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|17.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|4 : 3
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 0
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 8
|24.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3