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Борнмут - Сток Сити 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Борнмут
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Сток Сити, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил

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