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Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Челси
Брайтон энд Хоув Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Челси
18.01.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
29.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Челси1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Челси0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Челси
29.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Челси2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси0 : 1
17.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Челси
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси0 : 1
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Челси2 : 1
25.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Челси3 : 0
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1
21.09.2023 Лига Европы Группа B. 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3

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