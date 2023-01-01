Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 1
|18.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|14.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|29.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|25.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3