Фулхэм - Норвич Сити 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Норвич Сити, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Марку Силва
|Давид Вагнер
История личных встреч
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|6 : 2
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1