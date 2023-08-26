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Фулхэм - Норвич Сити 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Фулхэм
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Норвич Сити, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур0 : 0Фулхэм
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турФулхэм1 : 0
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур5 : 1Фулхэм
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундФулхэм1 : 1 5 : 3
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур2 : 2Фулхэм
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й тур6 : 2Норвич Сити
20.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турНорвич Сити0 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турНорвич Сити1 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур2 : 1Норвич Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 1Норвич Сити

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