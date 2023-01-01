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Брентфорд - Арсенал 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Брентфорд
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Арсенал, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
ДанияТомас Франк
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
11.02.2023Англия - Премьер-лига23-й турАрсенал1 : 1Брентфорд
18.09.2022Англия - Премьер-лига8-й турБрентфорд0 : 3Арсенал
19.02.2022Англия - Премьер-лига26-й турАрсенал2 : 1Брентфорд
13.08.2021Англия - Премьер-лига1-й турБрентфорд2 : 0Арсенал
26.09.2018Англия - Кубок лиги3-й раундАрсенал3 : 1Брентфорд

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