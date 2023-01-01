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Астон Вилла - Эвертон 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Астон Вилла
Эвертон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Эвертон, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
АнглияШон Дайч
История личных встреч
20.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турАстон Вилла4 : 0Эвертон
25.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турЭвертон0 : 2Астон Вилла
13.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турАстон Вилла2 : 1Эвертон
22.01.2022Англия - Премьер-лига23-й турЭвертон0 : 1Астон Вилла
18.09.2021Англия - Премьер-лига5-й турАстон Вилла3 : 0Эвертон
13.05.2021Англия - Премьер-лига19-й турАстон Вилла0 : 0Эвертон
01.05.2021Англия - Премьер-лига34-й турЭвертон1 : 2Астон Вилла
16.07.2020Англия - Премьер-лига36-й турЭвертон1 : 1Астон Вилла
23.08.2019Англия - Премьер-лига3-й турАстон Вилла2 : 0Эвертон
01.03.2016Англия - Премьер-лига28-й турАстон Вилла1 : 3Эвертон
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур0 : 1Астон Вилла
21.09.2023Лига конференцийГруппа E. 1-й тур3 : 2Астон Вилла
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турАстон Вилла3 : 1
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур3 : 0Астон Вилла
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчАстон Вилла3 : 0
23.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур1 : 3Эвертон
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турЭвертон0 : 1
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й тур2 : 2Эвертон
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 2Эвертон
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турЭвертон0 : 1

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