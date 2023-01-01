Астон Вилла - Эвертон 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Эвертон, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Шон Дайч
История личных встреч
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|23.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|01.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 3
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 2
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1