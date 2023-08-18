Веен - РБ Лейпциг 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - РБ Лейпциг, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Веен
Висбаден
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Маркус Каучински
|Марко Розе
История личных встреч
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|15.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|18.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1