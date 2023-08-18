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Веен - РБ Лейпциг 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Брита-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13500
27 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Веен
РБ Лейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - РБ Лейпциг, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Брита-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Веен
Висбаден
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Германия Маркус Каучински
Германия Марко Розе
История личных встреч
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Веен0 : 2
15.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 1Веен
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Веен1 : 1
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 2 : 1Веен
18.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Веен1 : 0
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур 0 : 1РБ Лейпциг
19.09.2023 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур 1 : 3РБ Лейпциг
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг3 : 0
03.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур 0 : 3РБ Лейпциг
25.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур РБ Лейпциг5 : 1

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