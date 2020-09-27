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Аякс - Фейеноорд 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
27 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Аякс
Остановлен
0 : 3
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фейеноорд, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Фейеноорд
Роттердам
12 Нидерланды вр Джей Гортер
3 Дания зщ Антон Гоэи
32'
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
25 Хорватия зщ Борна Соса
46'
37 Хорватия пз Йосип Шутало
23 Нидерланды пз Стивен Бергёйс
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
24 Нидерланды пз Силвано Вос
21 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
11 Португалия нп Карлос Боргес
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
32'
17 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
46'
22 Германия вр Тимон Велленройтер
4 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
18 Австрия зщ Гернот Траунер
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
20 Нидерланды пз Матс Виффер
14 Бразилия пз Игор Пайшао
10 Нидерланды пз Калвин Стенгс
29 Мексика нп Сантьяго Хименес
19 Гамбия нп Янкуба Минте
Запасные
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
40 Германия вр Диант Рамай
18 Хорватия зщ Яков Медич
19 Грузия зщ Жорж Микаутадзе
10 Англия пз Чуба Акпом
16 Норвегия пз Сиверт Маннсверк
30 Аргентина пз Гастон Авила
33 Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
38 Исландия пз Кристиан Хлинссон
27 Нидерланды Amourricho van Axel Dongen
39 Нидерланды вр Микки ван Сас
31 Греция вр Константинос Лампру
2 Нидерланды зщ Барт Ниувкоп
3 Нидерланды зщ Томас Белен
15 Перу зщ Маркос Лопес
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
16 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
32 Чехия пз Ондржей Лингр
7 Иран пз Алиреза Джаханбакш
25 Словакия нп Лео Сауэр
9 Япония нп Аясэ Уэда
24 Нидерланды Gjivai Zekiel
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
05.04.2023 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд1 : 2Аякс
19.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Аякс2 : 3Фейеноорд
22.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд1 : 1Аякс
20.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Аякс3 : 2Фейеноорд
19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд0 : 2Аякс
09.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фейеноорд0 : 3Аякс
17.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Аякс1 : 0Фейеноорд
27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс4 : 0Фейеноорд
27.02.2019 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд0 : 3Аякс
27.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Фейеноорд6 : 2Аякс
21.09.2023 Лига Европы Группа B. 1-й тур Аякс3 : 3
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 3 : 1Аякс
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 0 : 0Аякс
31.08.2023 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Аякс0 : 1
24.08.2023 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 4Аякс
19.09.2023 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Фейеноорд2 : 0
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Фейеноорд6 : 1
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 1 : 5Фейеноорд
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Фейеноорд6 : 1
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 2 : 2Фейеноорд

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