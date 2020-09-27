Аякс - Фейеноорд 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
27 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Остановлен
0 : 3
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фейеноорд, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Фейеноорд
Роттердам
|12
|вр
|Джей Гортер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|
32'
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|25
|зщ
|Борна Соса
|
46'
|37
|пз
|Йосип Шутало
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|24
|пз
|Силвано Вос
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|11
|нп
|Карлос Боргес
|9
|нп
|Брайан Бробби
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|
32'
|17
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|
46'
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|20
|пз
|Матс Виффер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|10
|пз
|Калвин Стенгс
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|19
|нп
|Янкуба Минте
Запасные
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|40
|вр
|Диант Рамай
|18
|зщ
|Яков Медич
|19
|зщ
|Жорж Микаутадзе
|10
|пз
|Чуба Акпом
|16
|пз
|Сиверт Маннсверк
|30
|пз
|Гастон Авила
|33
|пз
|Беньямин Тахирович
|38
|пз
|Кристиан Хлинссон
|27
|Amourricho van Axel Dongen
|39
|вр
|Микки ван Сас
|31
|вр
|Константинос Лампру
|2
|зщ
|Барт Ниувкоп
|3
|зщ
|Томас Белен
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|16
|пз
|Томас ван ден Белт
|32
|пз
|Ондржей Лингр
|7
|пз
|Алиреза Джаханбакш
|25
|нп
|Лео Сауэр
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|24
|Gjivai Zekiel
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Арне Слот
История личных встреч
|05.04.2023
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|19.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|22.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 2
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|09.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|17.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 0
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 0
|27.02.2019
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 3
|27.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|6 : 2
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|3 : 3
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|6 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 5
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|6 : 1
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2