ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
27 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|8
|зщ
|Серджино Дест
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|30
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|20
|пз
|Гус Тиль
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|27
|нп
|Ирвин Лосано
|9
|нп
|Люк де Йонг
|7
|нп
|Ноа Ланг
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|8
|пз
|Эверт Линторст
|10
|пз
|Филипп Ромменс
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Петер Бош
|Рене Хаке
История личных встреч
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 4
|30.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|5 : 1
|22.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|4 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 1