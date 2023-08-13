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ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
27 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
8 США зщ Серджино Дест
5 Бразилия зщ Андре Рамальо
18 Франция зщ Оливье Боскальи
30 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
20 Нидерланды пз Гус Тиль
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
27 Мексика нп Ирвин Лосано
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
7 Нидерланды нп Ноа Ланг
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
10 Бельгия пз Филипп Ромменс
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
18 Исландия пз Виллюм-Тор Виллюмссон
23 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур 0 : 4ПСВ Эйндховен
20.09.2023 Лига чемпионов Группа B. 1-й тур 4 : 0ПСВ Эйндховен
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0
02.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 0 : 4ПСВ Эйндховен
30.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч ПСВ Эйндховен5 : 1
22.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур 1 : 1Гоу Эхед Иглс
02.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 2
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 1
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур 5 : 1Гоу Эхед Иглс

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