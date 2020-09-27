Шахтёр С - Неман 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
27 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Неман, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Неман
Гродно
История личных встреч
|02.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|22.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|26.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|15.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|07.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|19.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|04.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|12.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|6 : 0
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 4
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|22.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2