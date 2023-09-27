Гагра - Шукура 27 Сентября прямая трансляция
27 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Шукура, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Шукура
Кобулети
История личных встреч
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|3 : 4
|22.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|5 : 0
|27.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 2
|20.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|4 : 1
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 3
|25.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|5 : 1
|20.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 2