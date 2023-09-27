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Гагра - Шукура 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 27-й тур
Гагра
Шукура

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Шукура, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Шукура
Кобулети
История личных встреч
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Шукура3 : 4Гагра
22.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Гагра2 : 0Шукура
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур 3 : 1Гагра
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 0
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур 5 : 0Гагра
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Гагра0 : 2
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур 4 : 1Гагра
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Шукура0 : 0
17.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур 4 : 2Шукура
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Шукура2 : 3
25.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур 5 : 1Шукура
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Шукура0 : 2

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