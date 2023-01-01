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Астана - Окжетпес 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2023 года в 13:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур
Астана
Окжетпес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Окжетпес, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
14.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Окжетпес0 : 0Астана
26.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Окжетпес1 : 5Астана
22.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Астана2 : 0Окжетпес
30.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Окжетпес0 : 1Астана
26.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Окжетпес1 : 1Астана
15.03.2019 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Астана2 : 1Окжетпес
25.10.2017 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Астана4 : 0Окжетпес
25.06.2017 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Астана3 : 0Окжетпес
16.04.2017 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Окжетпес0 : 3Астана
26.10.2016 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Окжетпес0 : 0Астана
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур 1 : 2Астана
21.09.2023 Лига конференций Группа C. 1-й тур 5 : 1Астана
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Астана2 : 1
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1Астана
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 1 : 0Астана
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Окжетпес0 : 0
15.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур 0 : 1Окжетпес
26.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Окжетпес3 : 3
19.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 2 : 0Окжетпес
12.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Окжетпес2 : 1

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