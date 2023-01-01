Астана - Окжетпес 27 Сентября прямая трансляция
27 Сентября 2023 года в 13:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Окжетпес, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
|14.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 5
|22.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|30.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|26.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|15.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|25.10.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|25.06.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|16.04.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|26.10.2016
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа C. 1-й тур
|5 : 1
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|15.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 3
|19.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1