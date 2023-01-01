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Кызыл-Жар - Тобол 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 15-й тур
Кызыл-Жар
Тобол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Тобол, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Тобол
Костанай
История личных встреч
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Тобол1 : 0Кызыл-Жар
26.06.2022 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Кызыл-Жар1 : 3Тобол
17.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Тобол2 : 0Кызыл-Жар
17.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Кызыл-Жар0 : 2Тобол
19.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Тобол2 : 0Кызыл-Жар
08.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Кызыл-Жар0 : 1Тобол
12.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Тобол2 : 0Кызыл-Жар
11.11.2018 Казахстан - Премьер-лига 33-й тур Тобол3 : 0Кызыл-Жар
31.05.2018 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Тобол0 : 1Кызыл-Жар
01.04.2018 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Кызыл-Жар1 : 2Тобол
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кызыл-Жар0 : 0
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Кызыл-Жар
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кызыл-Жар1 : 0
19.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 1 : 2Кызыл-Жар
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Кызыл-Жар1 : 1
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Тобол1 : 2
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур 2 : 1Тобол
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 0Тобол
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Тобол0 : 0
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Тобол1 : 2

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