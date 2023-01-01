Кызыл-Жар - Тобол 27 Сентября прямая трансляция
27 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Тобол, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Тобол
Костанай
История личных встреч
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|26.06.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 3
|17.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|17.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|19.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|08.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|12.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|11.11.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0
|31.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.04.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2