Ордабасы - Мактаарал 27 Сентября прямая трансляция
27 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Мактаарал, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Мактаарал
Атакент
История личных встреч
|13.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|23.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2