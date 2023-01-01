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Ордабасы - Мактаарал 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур
Ордабасы
Мактаарал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Мактаарал, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Мактаарал
Атакент
История личных встреч
13.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Мактаарал1 : 2Ордабасы
06.11.2022 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Мактаарал0 : 0Ордабасы
05.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Ордабасы1 : 1Мактаарал
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Ордабасы1 : 2
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур 2 : 1Ордабасы
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Ордабасы
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Ордабасы1 : 0
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур 2 : 3Ордабасы
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Мактаарал2 : 0
15.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур 0 : 2Мактаарал
26.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Мактаарал3 : 1
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 0 : 1Мактаарал
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 2 : 2Мактаарал

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