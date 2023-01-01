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Металлист 1925 - Ворскла 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Металлист 1925
Ворскла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Ворскла, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Ворскла
Полтава
История личных встреч
18.03.2023Украина - Премьер-лига18-й турВорскла0 : 0Металлист 1925
03.09.2022Украина - Премьер-лига3-й турМеталлист 19253 : 2Ворскла
20.08.2021Украина - Премьер-лига5-й турВорскла2 : 0Металлист 1925

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