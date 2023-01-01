Металлист 1925 - Ворскла 27 Сентября прямая трансляция
27 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Ворскла, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Ворскла
Полтава
История личных встреч
|18.03.2023
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|20.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0