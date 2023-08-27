Текстильщик - Родина 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Текстильщик (Иваново, Россия), вместимость: 12600
27 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Родина, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Текстильщик (Иваново, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Текстильщик
Иваново
Родина
Москва
Главные тренеры
|Игорь Владимирович Колыванов
История личных встреч
|23.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 11-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 10-й тур
|0 : 2
|13.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/64 финала
|1 : 2
|09.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 9-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 8-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 4
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 4