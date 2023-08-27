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Текстильщик - Родина 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Текстильщик (Иваново, Россия), вместимость: 12600
27 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
Текстильщик
Родина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Родина, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Текстильщик (Иваново, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Текстильщик
Иваново
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияИгорь Владимирович Колыванов
История личных встреч
23.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Серебро. 11-й турТекстильщик0 : 0
17.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Серебро. 10-й тур0 : 2Текстильщик
13.09.2023Фонбет Кубок России1/64 финала1 : 2Текстильщик
09.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Серебро. 9-й турТекстильщик1 : 1
02.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Серебро. 8-й тур1 : 1Текстильщик
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турРодина1 : 4
18.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур2 : 2Родина
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур2 : 2Родина
04.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турРодина2 : 0
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур1 : 4Родина

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