Ротор - Алания 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
27 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Алания, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Владимир Файзулович Файзулин
История личных встреч
|15.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 1
|23.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|0 : 0
|21.08.2019
|Кубок России
|1/32 финала
|2 : 1
|23.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 11-й тур
|3 : 0
|17.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 10-й тур
|4 : 2
|13.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/64 финала
|3 : 0
|09.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 9-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 8-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1