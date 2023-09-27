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Ротор - Алания 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
27 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
Ротор
Алания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Алания, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
РоссияВладимир Файзулович Файзулин
История личных встреч
15.05.2022ФНЛ - Первый дивизион37-й турАлания0 : 1Ротор
23.10.2021ФНЛ - Первый дивизион19-й турРотор0 : 0Алания
21.08.2019Кубок России1/32 финалаАлания2 : 1Ротор
23.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 11-й тур3 : 0Ротор
17.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 10-й турРотор4 : 2
13.09.2023Фонбет Кубок России1/64 финалаРотор3 : 0
09.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 9-й турРотор0 : 0
03.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 8-й тур0 : 1Ротор
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турАлания2 : 1
18.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур3 : 0Алания
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турАлания1 : 1
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турАлания2 : 1
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 1Алания

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