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КАМАЗ - Ленинградец 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
27 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
КАМАЗ
Ленинградец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Ленинградец, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Ленинградец
Ленинградская область
История личных встреч
22.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турКАМАЗ1 : 0
16.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турКАМАЗ0 : 1
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 1КАМАЗ
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турКАМАЗ1 : 1Ленинградец
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 0КАМАЗ
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур2 : 1Ленинградец
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турЛенинградец0 : 0
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турЛенинградец1 : 2
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турКАМАЗ1 : 1Ленинградец
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 1Ленинградец

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