КАМАЗ - Ленинградец 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
27 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Ленинградец, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Ленинградец
Ленинградская область
История личных встреч
|22.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1