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Амкар-Пермь - Кубань 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Звезда (Пермь, Россия), вместимость: 17000
27 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
Амкар-Пермь
Кубань

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Амкар-Пермь - Кубань, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Звезда (Пермь, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Амкар-Пермь
Пермь
Кубань
Краснодар

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