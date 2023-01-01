Луки-Энергия - Енисей 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Экспресс (Великие Луки, Россия), вместимость: 3501
27 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Луки-Энергия - Енисей, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Экспресс (Великие Луки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Луки-Энергия
Великие Луки
Енисей
Красноярск
История личных встреч
|26.09.2018
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|23.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|Группа 2. 10-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|Группа 2. 9-й тур
|2 : 1
|13.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/64 финала
|0 : 0 5 : 4
|09.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|Группа 2. 8-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|Группа 2. 7-й тур
|0 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|4 : 2