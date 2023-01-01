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Луки-Энергия - Енисей 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Экспресс (Великие Луки, Россия), вместимость: 3501
27 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
Луки-Энергия
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Луки-Энергия - Енисей, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Экспресс (Великие Луки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Луки-Энергия
Великие Луки
Енисей
Красноярск
История личных встреч
26.09.2018Кубок России1/16 финалаЛуки-Энергия1 : 2Енисей
23.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 2. 10-й турЛуки-Энергия0 : 2
17.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 2. 9-й тур2 : 1Луки-Энергия
13.09.2023Фонбет Кубок России1/64 финалаЛуки-Энергия0 : 0 5 : 4
09.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 2. 8-й турЛуки-Энергия2 : 3
03.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 2. 7-й тур0 : 0Луки-Энергия
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турЕнисей3 : 1
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур1 : 0Енисей
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турЕнисей2 : 2
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур2 : 1Енисей
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турЕнисей4 : 2

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