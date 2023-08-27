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Динамо-Владивосток - Тюмень 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Владивосток, Россия), вместимость: 10005
27 Сентября 2023 года в 12:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
Динамо-Владивосток
Тюмень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Владивосток - Тюмень, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Динамо (Владивосток, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Владивосток
Владивосток
Тюмень
Тюмень
История личных встреч
23.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 10-й тур2 : 0Динамо-Владивосток
17.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 9-й турДинамо-Владивосток5 : 0
13.09.2023Фонбет Кубок России1/64 финалаДинамо-Владивосток0 : 0 4 : 2
09.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 8-й тур2 : 1Динамо-Владивосток
02.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 7-й турДинамо-Владивосток2 : 1
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур1 : 1Тюмень
18.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турТюмень2 : 2
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 1Тюмень
04.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турТюмень1 : 2
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур1 : 2Тюмень

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