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Рязань - Акрон 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Труд (Коломна, Россия), вместимость: 3800
27 Сентября 2023 года в 13:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
Рязань
Акрон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рязань - Акрон, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Труд (Коломна, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рязань
Рязань
Акрон
Тольятти
История личных встреч
23.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 10-й тур1 : 1Рязань
18.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 9-й турРязань1 : 4
13.09.2023Фонбет Кубок России1/64 финала1 : 1 5 : 6Рязань
04.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 7-й турРязань0 : 1
28.08.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 6-й тур0 : 2Рязань
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турАкрон0 : 0
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур0 : 1Акрон
11.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур1 : 0Акрон
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турАкрон0 : 0
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турАкрон1 : 2

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