СКА-Хабаровск - Сокол 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
27 Сентября 2023 года в 12:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Сокол, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Сокол
Саратов
История личных встреч
|29.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|12.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|17.08.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 3
|15.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 0
|20.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 2
|18.11.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 0
|27.07.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 1
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|4 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|5 : 3
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1