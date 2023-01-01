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СКА-Хабаровск - Сокол 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
27 Сентября 2023 года в 12:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
СКА-Хабаровск
Сокол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Сокол, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Сокол
Саратов
История личных встреч
29.07.2023Россия - Мелбет Первая лига3-й турСокол1 : 0СКА-Хабаровск
12.03.2017ФНЛ - Первый дивизион26-й турСКА-Хабаровск1 : 1Сокол
17.08.2016ФНЛ - Первый дивизион8-й турСокол2 : 3СКА-Хабаровск
15.11.2015ФНЛ - Первый дивизион21-й турСокол2 : 0СКА-Хабаровск
20.07.2015ФНЛ - Первый дивизион3-й турСКА-Хабаровск1 : 2Сокол
18.11.2014ФНЛ - Первый дивизион20-й турСКА-Хабаровск0 : 0Сокол
27.07.2014ФНЛ - Первый дивизион4-й турСокол2 : 2СКА-Хабаровск
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур2 : 1СКА-Хабаровск
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турСКА-Хабаровск3 : 1
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турСКА-Хабаровск1 : 1
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турСКА-Хабаровск0 : 2
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур4 : 2СКА-Хабаровск
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур2 : 0Сокол
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур5 : 3Сокол
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турСокол1 : 1
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 2Сокол
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турСокол0 : 1

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