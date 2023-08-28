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Леон Сатурн - Арсенал Т 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Леон Арена (Раменское, Россия), вместимость: 16500
27 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
Леон Сатурн
Арсенал Т

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леон Сатурн - Арсенал Т, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Леон Арена (Раменское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леон Сатурн
Раменское
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
РоссияРоман Николаевич Широков
История личных встреч
23.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 10-й турЛеон Сатурн2 : 0
18.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 9-й тур1 : 4Леон Сатурн
13.09.2023Фонбет Кубок России1/64 финалаЛеон Сатурн0 : 0 3 : 1
07.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 8-й турЛеон Сатурн1 : 1
03.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 3. 7-й турЛеон Сатурн0 : 1
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур1 : 1Арсенал Т
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турАрсенал Т2 : 0
11.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турАрсенал Т0 : 2
04.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 2Арсенал Т
28.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турАрсенал Т1 : 1

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