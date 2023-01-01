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Форте - Динамо Мх 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Форте Арена (Таганрог, Россия), вместимость: 3400
27 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
Форте
Динамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форте - Динамо Мх, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Форте Арена (Таганрог, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Форте
Таганрог
Динамо Мх
Махачкала
История личных встреч
06.03.2022ФНЛ-2 - Группа 120-й турДинамо Мх1 : 1Форте
15.08.2021ФНЛ-2 - Группа 14-й турФорте0 : 0Динамо Мх
13.03.2021ПФЛ - Группа 118-й турФорте0 : 0Динамо Мх
15.08.2020ПФЛ - Группа 12-й турДинамо Мх1 : 0Форте

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