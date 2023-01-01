Биолог-Новокубанск - Черноморец 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Биолог (Прогресс, Россия), вместимость: 2300
27 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Биолог-Новокубанск - Черноморец, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Биолог (Прогресс, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Биолог-Новокубанск
Прогресс
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Леонид Васильевич Назаренко
История личных встреч
|28.05.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Подгруппа А. 4-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 22-й тур
|2 : 2
|25.09.2022
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 10-й тур
|1 : 2
|29.05.2022
|ФНЛ-2 - Группа 1
|33-й тур
|2 : 2
|06.11.2021
|ФНЛ-2 - Группа 1
|17-й тур
|2 : 2
|28.07.2021
|Кубок России
|1/128 финала
|0 : 3 Т
|28.03.2021
|ПФЛ - Группа 1
|21-й тур
|1 : 0
|06.09.2020
|ПФЛ - Группа 1
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2020
|Кубок России
|1/64 финала
|4 : 0
|27.10.2019
|ПФЛ - Юг
|15-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|Группа 1.1. 10-й тур
|1 : 1
|13.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/64 финала
|0 : 0 5 : 3
|09.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|Группа 1.1. 9-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|Группа 1.1. 8-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|Группа 1.1. 7-й тур
|0 : 4
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|5 : 3
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0