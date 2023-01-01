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Биолог-Новокубанск - Черноморец 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Биолог (Прогресс, Россия), вместимость: 2300
27 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
Биолог-Новокубанск
Черноморец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Биолог-Новокубанск - Черноморец, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Биолог (Прогресс, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Биолог-Новокубанск
Прогресс
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
РоссияЛеонид Васильевич Назаренко
История личных встреч
28.05.2023Вторая лига - Группа 1Подгруппа А. 4-й турЧерноморец3 : 0Биолог-Новокубанск
01.04.2023Вторая лига - Группа 1Группа 1. 22-й турЧерноморец2 : 2Биолог-Новокубанск
25.09.2022Вторая лига - Группа 1Группа 1. 10-й турБиолог-Новокубанск1 : 2Черноморец
29.05.2022ФНЛ-2 - Группа 133-й турЧерноморец2 : 2Биолог-Новокубанск
06.11.2021ФНЛ-2 - Группа 117-й турБиолог-Новокубанск2 : 2Черноморец
28.07.2021Кубок России1/128 финалаЧерноморец0 : 3 ТБиолог-Новокубанск
28.03.2021ПФЛ - Группа 121-й турЧерноморец1 : 0Биолог-Новокубанск
06.09.2020ПФЛ - Группа 15-й турБиолог-Новокубанск0 : 1Черноморец
02.09.2020Кубок России1/64 финалаЧерноморец4 : 0Биолог-Новокубанск
27.10.2019ПФЛ - Юг15-й турБиолог-Новокубанск2 : 1Черноморец
17.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 1.1. 10-й турБиолог-Новокубанск1 : 1
13.09.2023Фонбет Кубок России1/64 финалаБиолог-Новокубанск0 : 0 5 : 3
09.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 1.1. 9-й тур0 : 1Биолог-Новокубанск
03.09.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 1.1. 8-й турБиолог-Новокубанск0 : 1
27.08.2023Россия - LEON-Вторая лига БГруппа 1.1. 7-й тур0 : 4Биолог-Новокубанск
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур3 : 1Черноморец
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турЧерноморец5 : 3
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур2 : 1Черноморец
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур0 : 0Черноморец
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турЧерноморец0 : 0

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