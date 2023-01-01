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Динамо-Брянск - Шинник 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Брянск, Россия), вместимость: 11000
27 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
Динамо-Брянск
Шинник

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брянск - Шинник, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Динамо (Брянск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брянск
Брянск
Шинник
Ярославль
История личных встреч
03.04.2021ФНЛ - Первый дивизион34-й турШинник0 : 1Динамо-Брянск
09.10.2020ФНЛ - Первый дивизион14-й турДинамо-Брянск2 : 0Шинник
15.04.2012ФНЛ - Первый дивизион46-й турШинник0 : 2Динамо-Брянск
12.03.2012ФНЛ - Первый дивизион39-й турДинамо-Брянск0 : 1Шинник
01.11.2011ФНЛ - Первый дивизион26-й турШинник5 : 0Динамо-Брянск
11.07.2011ФНЛ - Первый дивизион19-й турДинамо-Брянск0 : 1Шинник
02.08.2010Россия - Первый дивизион - 201022-й турДинамо-Брянск0 : 1Шинник
27.03.2010Россия - Первый дивизион - 20101-й турШинник1 : 0Динамо-Брянск
03.10.2007Россия - Первый дивизион - 200737-й турШинник4 : 0Динамо-Брянск
17.06.2007Россия - Первый дивизион - 200717-й турДинамо-Брянск2 : 0Шинник
23.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 11-й тур2 : 1Динамо-Брянск
17.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 10-й турДинамо-Брянск0 : 1
13.09.2023Фонбет Кубок России1/64 финалаДинамо-Брянск0 : 0 5 : 4
09.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 9-й тур1 : 3Динамо-Брянск
03.09.2023Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 8-й турДинамо-Брянск1 : 0
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур1 : 4Шинник
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур2 : 0Шинник
09.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турШинник2 : 1
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турШинник1 : 0
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур1 : 1Шинник

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