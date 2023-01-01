Динамо-Брянск - Шинник 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Брянск, Россия), вместимость: 11000
27 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брянск - Шинник, которое состоится 27 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Динамо (Брянск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брянск
Брянск
Шинник
Ярославль
История личных встреч
|03.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 1
|09.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 0
|15.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|46-й тур
|0 : 2
|12.03.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|39-й тур
|0 : 1
|01.11.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|5 : 0
|11.07.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|0 : 1
|02.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|22-й тур
|0 : 1
|27.03.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|1-й тур
|1 : 0
|03.10.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|37-й тур
|4 : 0
|17.06.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|17-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 11-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 10-й тур
|0 : 1
|13.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/64 финала
|0 : 0 5 : 4
|09.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 9-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 8-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 4
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|09.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1