2DROTS - Химки 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Москвич (Москва, Россия)
28 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между 2DROTS - Химки, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Москвич (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
2DROTS
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
|Дмитрий Викторович Кузнецов
История личных встреч
|04.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/64 финала
|0 : 2
|23.08.2023
|Фонбет Кубок России
|1/128 финала
|1 : 3
|02.08.2023
|Фонбет Кубок России
|1/256 финала
|2 : 0
|01.07.2023
|Winline Медиалига. 3-й сезон
|Финал
|1 : 3
|25.03.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 1
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о подготовке к матчу с «Химками».Встреча пройдёт в четверг, 28 сентября Тренер 2DROTS Кузнецов: моя команда серьёзно готовится к матчу с «Химками» 0'Команда Дмитрия Кузнецова справилась с кировским «Динамо» и получила место в четвёртом раунде Пути регионов.Это и правда уникальный матч Исторический успех медийного клуба в Кубке России! 2DROTS выиграли матч на плавучем доке! 0'В групповом этапе Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сыграно четыре тура. Разбираемся, что происходит в Кубке перед двумя решающими турами.Ни одна из команд ещё не потеряла шансы на верхнюю сетку! «Спартак» — в плей-офф, а «Зенит» подтянулся к лидеру. Расклады в Кубке России 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го раунда (1/32 финала) Пути регионов в Кубке России — 2023/2024: 2DROTS — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.