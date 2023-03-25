2DROTS - Химки 28 Сентября прямая трансляция

0'

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о подготовке к матчу с «Химками».Встреча пройдёт в четверг, 28 сентября Тренер 2DROTS Кузнецов: моя команда серьёзно готовится к матчу с «Химками» 0'Команда Дмитрия Кузнецова справилась с кировским «Динамо» и получила место в четвёртом раунде Пути регионов.Это и правда уникальный матч Исторический успех медийного клуба в Кубке России! 2DROTS выиграли матч на плавучем доке! 0'В групповом этапе Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сыграно четыре тура. Разбираемся, что происходит в Кубке перед двумя решающими турами.Ни одна из команд ещё не потеряла шансы на верхнюю сетку! «Спартак» — в плей-офф, а «Зенит» подтянулся к лидеру. Расклады в Кубке России 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го раунда (1/32 финала) Пути регионов в Кубке России — 2023/2024: 2DROTS — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.