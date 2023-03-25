06:47 ()
Свернуть список

2DROTS - Химки 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Москвич (Москва, Россия)
28 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/32 финала
2DROTS
Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между 2DROTS - Химки, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Москвич (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
2DROTS
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Дмитрий Викторович Кузнецов
История личных встреч
04.09.2023 Фонбет Кубок России 1/64 финала 0 : 22DROTS
23.08.2023 Фонбет Кубок России 1/128 финала 1 : 32DROTS
02.08.2023 Фонбет Кубок России 1/256 финала 2DROTS2 : 0
01.07.2023 Winline Медиалига. 3-й сезон Финал 2DROTS1 : 3
25.03.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Химки2 : 1
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур 3 : 1Химки
11.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 0 : 2Химки
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Химки1 : 1
26.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Химки0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о подготовке к матчу с «Химками».Встреча пройдёт в четверг, 28 сентября Тренер 2DROTS Кузнецов: моя команда серьёзно готовится к матчу с «Химками» 0'Команда Дмитрия Кузнецова справилась с кировским «Динамо» и получила место в четвёртом раунде Пути регионов.Это и правда уникальный матч Исторический успех медийного клуба в Кубке России! 2DROTS выиграли матч на плавучем доке! 0'В групповом этапе Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сыграно четыре тура. Разбираемся, что происходит в Кубке перед двумя решающими турами.Ни одна из команд ещё не потеряла шансы на верхнюю сетку! «Спартак» — в плей-офф, а «Зенит» подтянулся к лидеру. Расклады в Кубке России 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го раунда (1/32 финала) Пути регионов в Кубке России — 2023/2024: 2DROTS — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close