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Осасуна - Атлетико М 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
28 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Осасуна
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетико М, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетико М
Мадрид
13ИспанияврАйтор Фернандес
22КолумбиязщХоан Мохика
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщДавид Гарсия
10ИспанияпзАймар Орос
34ИспанияпзИкер Муньос
6ИспанияпзЛукас Торро
9АргентинанпЧими Авила
17ХорватиянпАнте Будимир
16ИспаниянпМой Гомес
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
15ЧерногориязщСтефан Савич
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
8ИспанияпзСауль Ньигес
12БразилиянпСамуэл Лино
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
21.05.2023Испания - Примера35-й турАтлетико М3 : 0Осасуна
29.01.2023Испания - Примера19-й турОсасуна0 : 1Атлетико М
19.02.2022Испания - Примера25-й турОсасуна0 : 3Атлетико М
20.11.2021Испания - Примера14-й турАтлетико М1 : 0Осасуна
16.05.2021Испания - Примера37-й турАтлетико М2 : 1Осасуна
31.10.2020Испания - Примера8-й турОсасуна1 : 3Атлетико М
17.06.2020Испания - Примера29-й турОсасуна0 : 5Атлетико М
14.12.2019Испания - Примера17-й турАтлетико М2 : 0Осасуна
15.04.2017Испания - Примера32-й турАтлетико М3 : 0Осасуна
27.11.2016Испания - Примера13-й турОсасуна0 : 3Атлетико М
23.09.2023Испания - Примера6-й турОсасуна0 : 0
17.09.2023Испания - Примера5-й тур3 : 2Осасуна
03.09.2023Испания - Примера4-й турОсасуна1 : 2
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 2Осасуна
27.08.2023Испания - Примера3-й тур1 : 2Осасуна
24.09.2023Испания - Примера6-й турАтлетико М3 : 1
19.09.2023Лига чемпионовГруппа E. 1-й тур1 : 1Атлетико М
16.09.2023Испания - Примера5-й тур3 : 0Атлетико М
28.08.2023Испания - Примера3-й тур0 : 7Атлетико М
20.08.2023Испания - Примера2-й тур0 : 0Атлетико М
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