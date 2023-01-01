Осасуна - Атлетико М 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
28 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетико М, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|34
|пз
|Икер Муньос
|6
|пз
|Лукас Торро
|9
|нп
|Чими Авила
|17
|нп
|Анте Будимир
|16
|нп
|Мой Гомес
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|15
|зщ
|Стефан Савич
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|12
|нп
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Диего Симеоне
История личных встреч
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 3
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 3
|17.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 5
|14.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|15.04.2017
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 0
|27.11.2016
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 2
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
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