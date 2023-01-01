Фрозиноне - Фиорентина 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
28 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Фиорентина, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Фиорентина
Флоренция
|80
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|36
|пз
|Лука Маццители
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|4
|пз
|Марко Брешианини
|18
|пз
|Матиас Соуле
|70
|нп
|Валид Хеддира
|10
|нп
|Джузеппе Казо
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|8
|пз
|Максим Лопес
|6
|пз
|Артур
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|77
|нп
|Йосип Брекало
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|09.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|20.03.2016
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|01.11.2015
|Италия - Серия А
|11-й тур
|4 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа F. 1-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0