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Фрозиноне - Фиорентина 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
28 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Фрозиноне
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Фиорентина, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Фиорентина
Флоренция
80ИталияврСтефано Турати
22ГабонзщЭнтони Ойоно
5ИталиязщКалеб Околи
6ИталиязщСимоне Романьоли
3ИталиязщРиккардо Маркицца
36ИталияпзЛука Маццители
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
4ИталияпзМарко Брешианини
18АргентинапзМатиас Соуле
70МарокконпВалид Хеддира
10ИталиянпДжузеппе Казо
1ИталияврПьетро Терраччано
33ИталиязщМикаель Кайоде
28АргентиназщЛукас Куарта
4СербиязщНикола Миленкович
3ИталиязщКристиано Бираги
8ФранцияпзМаксим Лопес
6Бразилияпз Артур
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
77ХорватиянпЙосип Брекало
18АнголанпМбала Н'Зола
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
07.04.2019Италия - Серия А31-й турФиорентина0 : 1Фрозиноне
09.11.2018Италия - Серия А12-й турФрозиноне1 : 1Фиорентина
20.03.2016Италия - Серия А30-й турФрозиноне0 : 0Фиорентина
01.11.2015Италия - Серия А11-й турФиорентина4 : 1Фрозиноне
22.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 1Фрозиноне
17.09.2023Италия - Серия А4-й турФрозиноне4 : 2
02.09.2023Италия - Серия А3-й тур0 : 0Фрозиноне
26.08.2023Италия - Серия А2-й турФрозиноне2 : 1
19.08.2023Италия - Серия А1-й турФрозиноне1 : 3
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур0 : 2Фиорентина
21.09.2023Лига конференцийГруппа F. 1-й тур2 : 2Фиорентина
17.09.2023Италия - Серия А4-й турФиорентина3 : 2
03.09.2023Италия - Серия А3-й тур4 : 0Фиорентина
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчФиорентина2 : 0

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