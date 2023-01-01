Монца - Болонья 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
28 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Болонья, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Болонья
Болонья
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|13
|зщ
|Педру Перейра
|32
|пз
|Маттео Пессина
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|14
|зщ
|Кевин Бонифаци
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|11
|пз
|Дан Ндой
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Йеспер Карлссон
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|0 : 1
|31.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2