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Монца - Болонья 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
28 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия);
Монца
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Болонья, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Болонья
Болонья
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
13ПортугалиязщПедру Перейра
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзРоберто Гальярдини
28ИталияпзАндреа Кольпани
84ИталиянпПатрик Чиурриа
47ПортугалиянпДани Карвалью
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
28ПольшаврЛукаш Скорупски
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
31НидерландызщСэм Бёкема
14ИталиязщКевин Бонифаци
15ДаниязщВиктор Кристиансен
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
11ШвейцарияпзДан Ндой
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
10ШвецияпзЙеспер Карлссон
9НидерландынпДжошуа Зиркзее
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
12.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турБолонья0 : 1Монца
31.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турМонца1 : 2Болонья
23.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 1Монца
17.09.2023Италия - Серия А4-й турМонца1 : 1
02.09.2023Италия - Серия А3-й тур3 : 0Монца
26.08.2023Италия - Серия А2-й турМонца2 : 0
19.08.2023Италия - Серия А1-й тур2 : 0Монца
24.09.2023Италия - Серия А5-й турБолонья0 : 0
18.09.2023Италия - Серия А4-й тур0 : 0Болонья
02.09.2023Италия - Серия А3-й турБолонья2 : 1
27.08.2023Италия - Серия А2-й тур1 : 1Болонья
21.08.2023Италия - Серия А1-й турБолонья0 : 2

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