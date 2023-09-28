Дженоа - Рома 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
28 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Рома, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Рома
Рим
|1
|вр
|Хосеп Риера
|13
|зщ
|Маттья Бани
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|8
|пз
|Кевин Стротман
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|19
|нп
|Матео Ретеги
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|21
|нп
|Пауло Дибала
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|12.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 3
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 3
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 2
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа G. 1-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1