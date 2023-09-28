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Дженоа - Рома 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
28 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Дженоа
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Рома, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Рома
Рим
1ИспанияврХосеп Риера
13ИталиязщМаттья Бани
5РумыниязщРаду Дрэгушин
20ИталиязщСтефано Сабелли
22МексиказщХоан Васкес
8НидерландыпзКевин Стротман
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
17УкраинапзРуслан Малиновский
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
19ИталиянпМатео Ретеги
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
14ИспаниязщДиего Льоренте
5ФранциязщЭван Н'Дика
43ДаниязщРасмус Кристенсен
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
90БельгиянпРомелу Лукаку
21АргентинанпПауло Дибала
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
12.01.2023Кубок Италии1/8 финалаРома1 : 0Дженоа
05.02.2022Италия - Серия А24-й турРома0 : 0Дженоа
21.11.2021Италия - Серия А13-й турДженоа0 : 2Рома
07.03.2021Италия - Серия А26-й турРома1 : 0Дженоа
08.11.2020Италия - Серия А7-й турДженоа1 : 3Рома
19.01.2020Италия - Серия А20-й турДженоа1 : 3Рома
25.08.2019Италия - Серия А1-й турРома3 : 3Дженоа
05.05.2019Италия - Серия А35-й турДженоа1 : 1Рома
16.12.2018Италия - Серия А16-й турРома3 : 2Дженоа
18.04.2018Италия - Серия А33-й турРома2 : 1Дженоа
22.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 0Дженоа
16.09.2023Италия - Серия А4-й турДженоа2 : 2
03.09.2023Италия - Серия А3-й тур1 : 0Дженоа
27.08.2023Италия - Серия А2-й тур0 : 1Дженоа
19.08.2023Италия - Серия А1-й турДженоа1 : 4
24.09.2023Италия - Серия А5-й тур1 : 1Рома
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа G. 1-й тур1 : 2Рома
17.09.2023Италия - Серия А4-й турРома7 : 0
01.09.2023Италия - Серия А3-й турРома1 : 2
26.08.2023Италия - Серия А2-й тур2 : 1Рома

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