Эштрела - Брага 28 Сентября прямая трансляция
28 Сентября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Брага, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Брага
Брага
|30
|вр
|Бруно
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|27
|зщ
|Hevertton Santos
|17
|зщ
|Жоау Рейш
|2
|зщ
|Джонстоун Омурва
|6
|пз
|Алоизио
|22
|пз
|Леу Кордейру
|90
|пз
|Ronald Pereira
|8
|пз
|Leo Jaba
|9
|нп
|Роналду Тавареш
|1
|вр
|Лима Матеус
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|18
|зщ
|Витор Карвальо
|8
|пз
|Али Мусрати
|22
|пз
|Пицци
|21
|пз
|Рикарду Орта
|7
|пз
|Брума
|23
|нп
|Симон Банза
Главные тренеры
|Артур Жорже
История личных встреч
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|15.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|09.09.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1