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Эштрела - Брага 28 Сентября прямая трансляция

28 Сентября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Эштрела
Брага

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Брага, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Брага
Брага
30 Бразилия вр Бруно
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
13 Португалия зщ Miguel Lopes
27 Бразилия зщ Hevertton Santos
17 Португалия зщ Жоау Рейш
2 Кения зщ Джонстоун Омурва
6 Бразилия пз Алоизио
22 Бразилия пз Леу Кордейру
90 Бразилия пз Ronald Pereira
8 Бразилия пз Leo Jaba
9 Португалия нп Роналду Тавареш
1 Бразилия вр Лима Матеус
6 Португалия зщ Жозе Фонте
4 Мали зщ Сику Ньякате
2 Испания зщ Виктор Гомес
26 Колумбия зщ Кристиан Борха
18 Бразилия зщ Витор Карвальо
8 Ливия пз Али Мусрати
22 Португалия пз Пицци
21 Португалия пз Рикарду Орта
7 Португалия пз Брума
23 Франция нп Симон Банза
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 2 : 2Эштрела
15.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Эштрела0 : 1
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Эштрела
25.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Эштрела2 : 1
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 0Эштрела
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Брага4 : 1
20.09.2023 Лига чемпионов Группа C. 1-й тур Брага1 : 2
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 3 : 1Брага
09.09.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 3Брага
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Брага1 : 1

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