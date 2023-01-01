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Самгурали - Самтредиа 28 Сентября прямая трансляция

28 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 27-й тур
Самгурали
Самтредиа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Самтредиа, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
01.06.2023Грузия - Высшая лига18-й турСамтредиа0 : 2Самгурали
22.04.2023Грузия - Высшая лига9-й турСамгурали2 : 1Самтредиа
07.11.2021Грузия - Высшая лига33-й турСамтредиа1 : 2Самгурали
16.09.2021Грузия - Высшая лига24-й турСамгурали4 : 0Самтредиа
25.05.2021Грузия - Высшая лига15-й турСамтредиа2 : 3Самгурали
02.04.2021Грузия - Высшая лига6-й турСамгурали0 : 1Самтредиа
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й тур2 : 0Самгурали
17.09.2023Грузия - Высшая лига25-й турСамгурали1 : 0
01.09.2023Грузия - Высшая лига24-й тур4 : 1Самгурали
27.08.2023Грузия - Высшая лига23-й турСамгурали0 : 0
19.08.2023Грузия - Высшая лига22-й тур5 : 2Самгурали
23.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турСамтредиа3 : 1
17.09.2023Грузия - Высшая лига25-й турСамтредиа4 : 2
02.09.2023Грузия - Высшая лига24-й тур1 : 3Самтредиа
26.08.2023Грузия - Высшая лига23-й турСамтредиа0 : 0
19.08.2023Грузия - Высшая лига22-й тур1 : 1Самтредиа

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