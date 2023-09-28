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Телави - Дила 28 Сентября прямая трансляция

28 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 27-й тур
Телави
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Дила, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Дила
Гори
История личных встреч
01.06.2023Грузия - Высшая лига18-й турДила6 : 1Телави
21.04.2023Грузия - Высшая лига9-й турТелави2 : 2Дила
26.11.2022Грузия - Высшая лига35-й турТелави1 : 1Дила
09.09.2022Грузия - Высшая лига26-й турДила0 : 0Телави
15.06.2022Грузия - Высшая лига17-й турТелави0 : 0Дила
18.04.2022Грузия - Высшая лига8-й турДила2 : 1Телави
28.11.2021Грузия - Высшая лига35-й турДила1 : 3Телави
24.09.2021Грузия - Высшая лига26-й турТелави0 : 2Дила
14.06.2021Грузия - Высшая лига17-й турДила1 : 1Телави
12.04.2021Грузия - Высшая лига8-й турТелави0 : 2Дила
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й тур0 : 1Телави
16.09.2023Грузия - Высшая лига25-й турТелави2 : 1
01.09.2023Грузия - Высшая лига24-й тур2 : 1Телави
25.08.2023Грузия - Высшая лига23-й турТелави2 : 2
20.08.2023Грузия - Высшая лига22-й тур0 : 2Телави
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турДила2 : 0
20.09.2023Грузия - Высшая лига21-й турДила1 : 3
16.09.2023Грузия - Высшая лига25-й тур0 : 0Дила
02.09.2023Грузия - Высшая лига24-й турДила1 : 3
29.08.2023Грузия - Высшая лига19-й турДила0 : 3

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