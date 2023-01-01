Торпедо Кт - Динамо Бт 28 Сентября прямая трансляция
28 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Динамо Бт, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|21.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|03.12.2022
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|18.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|21.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|23.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 3
|03.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 1
|22.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 2
|25.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|27.02.2021
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|20.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|4 : 1
|27.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 2