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Торпедо Кт - Динамо Бт 28 Сентября прямая трансляция

28 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 27-й тур
Торпедо Кт
Динамо Бт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Динамо Бт, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
01.06.2023Грузия - Высшая лига18-й турДинамо Бт1 : 1Торпедо Кт
21.04.2023Грузия - Высшая лига9-й турТорпедо Кт0 : 0Динамо Бт
03.12.2022Грузия - Высшая лига36-й турДинамо Бт2 : 2Торпедо Кт
18.09.2022Грузия - Высшая лига27-й турТорпедо Кт1 : 0Динамо Бт
21.06.2022Грузия - Высшая лига18-й турДинамо Бт4 : 0Торпедо Кт
23.04.2022Грузия - Высшая лига9-й турТорпедо Кт0 : 3Динамо Бт
03.10.2021Грузия - Высшая лига28-й турДинамо Бт3 : 1Торпедо Кт
22.06.2021Грузия - Высшая лига19-й турТорпедо Кт2 : 2Динамо Бт
25.04.2021Грузия - Высшая лига10-й турДинамо Бт1 : 1Торпедо Кт
27.02.2021Грузия - Высшая лига1-й турТорпедо Кт0 : 1Динамо Бт
23.09.2023Грузия - Высшая лига26-й тур0 : 0Торпедо Кт
16.09.2023Грузия - Высшая лига25-й тур1 : 1Торпедо Кт
01.09.2023Грузия - Высшая лига24-й турТорпедо Кт2 : 1
27.08.2023Грузия - Высшая лига23-й тур0 : 0Торпедо Кт
20.08.2023Грузия - Высшая лига22-й турТорпедо Кт4 : 1
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турДинамо Бт2 : 2
20.09.2023Грузия - Высшая лига21-й тур1 : 3Динамо Бт
16.09.2023Грузия - Высшая лига25-й тур2 : 1Динамо Бт
01.09.2023Грузия - Высшая лига24-й турДинамо Бт4 : 1
27.08.2023Грузия - Высшая лига23-й тур0 : 2Динамо Бт

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