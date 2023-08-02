Флуминенсе - Интернасьонал 28 Сентября прямая трансляция
28 Сентября 2023 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/2 финала. 1-й матч
2-й тайм, 90+4'
2 : 2
- 10'1:0Херман Кано
- 40'Samuel
- 45'Samuel
- 78'2:2Херман Кано
- 90+3'Alexsander Gomes
0'
45'
90'
- 43'Johnny
- 45+5'1:1Уго Мальо
- 65'1:2Алан Патрик
- 80'Lucca
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Интернасьонал, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Интернасьонал
Порту-Алегри, Бразилия
|1
|вр
|Дейвсон Фабио
|12
|зщ
|Marcelo
|33
|зщ
|Нино
|2
|зщ
|Samuel
|10
|пз
|Paulo Ganso
46'
|21
|пз
|Джон Арьяс
|7
|пз
|Андре Триндаде
|30
|пз
|Фелипе Мело
46'
|14
|нп
|Херман Кано
|9
|нп
|John Kennedy Batista de Souza
46'
|11
|нп
|Кено
90'
|4
|зщ
|Марлон
46'
|23
|зщ
|Гуга
46'
|5
|пз
|Alexsander Gomes
46'
|45
|пз
|Vinicius Lima
90'
|33
|вр
|Серхио Рочет
|2
|зщ
|Уго Мальо
|44
|зщ
|Витао
85'
|25
|зщ
|Габриэль Меркадо
|6
|зщ
|Рене
|11
|пз
|Вандерсон
|10
|пз
|Алан Патрик
75'
|27
|пз
|Маурисио
75'
|20
|пз
|Чарлес Арангис
66'
|30
|пз
|Johnny
46'
|13
|нп
|Эннер Валенсия
|40
|пз
|Ромуло
46'
|8
|пз
|Бруно Энрике
66'
|29
|зщ
|Далберт
75'
|45
|нп
|Lucca
75'
|21
|зщ
|Igor Gomes
85'
Запасные
|22
|вр
|Pedro Rangel
|44
|зщ
|David Braz
|40
|зщ
|Диого
|8
|пз
|Мартинелли
|20
|пз
|Danielzinho
|19
|пз
|Леонардо Фернандес
|99
|нп
|Lele
|38
|нп
|Yony Gonzalez
|1
|вр
|Кейллер
|16
|зщ
|Фабрисио Бустос
|22
|зщ
|Николас Эрнандес
|17
|пз
|Густаво Кампаньяро
|14
|пз
|Карлос Де Пена
|23
|пз
|Габриэл
|9
|нп
|Луис Адриано
Главные тренеры
|Фернандо Динис
История личных встреч
|09.07.2023
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|15.08.2022
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|24.04.2022
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|25.11.2021
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|16.08.2021
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|4 : 2
|23.11.2020
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|17.08.2020
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|10.11.2019
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|04.08.2019
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|26.11.2018
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|4 : 2
|03.09.2023
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|01.09.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 3
|28.08.2023
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|2 : 2
|22.09.2023
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|14.09.2023
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|30.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A07
| Аргентинос Хуниорс (Аргентина)
Флуминенсе (Бразилия)
Аргентинос Хуниорс1 : 1
Флуминенсе
Флуминенсе2 : 0
Аргентинос Хуниорс
0
1
1
3
A03
| Ривер Плейт (Аргентина)
Интернасьонал (Бразилия)
Ривер Плейт2 : 1
Интернасьонал
Интернасьонал2 : 1 9 : 8
Ривер Плейт
1
1
3
3
A04
| Боливар (Боливия)
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Боливар3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе2 : 0 4 : 5
Боливар
1
1
3
3
A05
| Насьональ М (Уругвай)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Насьональ М0 : 0
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс2 : 2 4 : 2
Насьональ М
0
1
2
2
A08
| Депортиво Перейра (Колумбия)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Перейра1 : 0
Индепендьенте дель Валье
Индепендьенте дель Валье1 : 1
Депортиво Перейра
1
0
2
1
A01
| Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро0 : 1
Палмейрас
Палмейрас0 : 0
Атлетико Минейро
0
1
0
1
A02
| Атлетико Насьональ (Колумбия)
Расинг А (Аргентина)
Атлетико Насьональ4 : 2
Расинг А
Расинг А3 : 0
Атлетико Насьональ
1
1
4
5
A06
| Фламенго (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Фламенго1 : 0
Олимпия
Олимпия3 : 1
Фламенго
1
1
2
3
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF1
| Боливар (Боливия)
Интернасьонал (Бразилия)
Боливар0 : 1
Интернасьонал
Интернасьонал2 : 0
Боливар
0
2
0
3
QF2
| Депортиво Перейра (Колумбия)
Палмейрас (Бразилия)
Депортиво Перейра0 : 4
Палмейрас
Палмейрас0 : 0
Депортиво Перейра
0
1
0
4
QF4
| Бока Хуниорс (Аргентина)
Расинг А (Аргентина)
Бока Хуниорс0 : 0
Расинг А
Расинг А0 : 0 1 : 4
Бока Хуниорс
1
0
0
0
QF3
| Флуминенсе (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Флуминенсе2 : 0
Олимпия
Олимпия1 : 3
Флуминенсе
2
0
5
1
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF2
| Флуминенсе (Бразилия)
Интернасьонал (Бразилия)
Флуминенсе28.09
Интернасьонал
Интернасьонал05.10
Флуминенсе
0
0
0
0
SF1
| Бока Хуниорс (Аргентина)
Палмейрас (Бразилия)
Бока Хуниорс29.09
Палмейрас
Палмейрас06.10
Бока Хуниорс
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
| Winner SF 1
Winner SF 2
|11.11