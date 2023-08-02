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Флуминенсе - Интернасьонал 28 Сентября прямая трансляция

28 Сентября 2023 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/2 финала. 1-й матч
Флуминенсе
2-й тайм, 90+4'
2 : 2
Интернасьонал

  • 10'
    1:0
    Херман Кано
  • 40'
    Samuel
  • 45'
    Samuel
  • 78'
    2:2
    Херман Кано
  • 90+3'
    Alexsander Gomes
0'
45'
90'
  • 43'
    Johnny
  • 45+5'
    1:1
    Уго Мальо
  • 65'
    1:2
    Алан Патрик
  • 80'
    Lucca
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Интернасьонал, которое состоится 28 Сентября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Интернасьонал
Порту-Алегри, Бразилия
1БразилияврДейвсон Фабио
12Бразилиязщ Marcelo
33Бразилиязщ Нино
2Бразилиязщ Samuel
10Бразилияпз Paulo Ganso
46'
21КолумбияпзДжон Арьяс
7Бразилияпз Андре Триндаде
30БразилияпзФелипе Мело
46'
14АргентинанпХерман Кано
9БразилиянпJohn Kennedy Batista de Souza
46'
11Бразилиянп Кено
90'
4Бразилиязщ Марлон
46'
23Бразилиязщ Гуга
46'
5БразилияпзAlexsander Gomes
46'
45Бразилияпз Vinicius Lima
90'
33УругвайврСерхио Рочет
2ИспаниязщУго Мальо
44Бразилиязщ Витао
85'
25АргентиназщГабриэль Меркадо
6Бразилиязщ Рене
11Бразилияпз Вандерсон
10БразилияпзАлан Патрик
75'
27Бразилияпз Маурисио
75'
20ЧилипзЧарлес Арангис
66'
30СШАпз Johnny
46'
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
40Бразилияпз Ромуло
46'
8БразилияпзБруно Энрике
66'
29Бразилиязщ Далберт
75'
45Бразилиянп Lucca
75'
21БразилиязщIgor Gomes
85'
Запасные
22БразилияврPedro Rangel
44Бразилиязщ David Braz
40Бразилиязщ Диого
8Бразилияпз Мартинелли
20Бразилияпз Danielzinho
19УругвайпзЛеонардо Фернандес
99Бразилиянп Lele
38КолумбиянпYony Gonzalez
1Бразилиявр Кейллер
16АргентиназщФабрисио Бустос
22КолумбиязщНиколас Эрнандес
17БразилияпзГуставо Кампаньяро
14УругвайпзКарлос Де Пена
23Бразилияпз Габриэл
9БразилиянпЛуис Адриано
Главные тренеры
БразилияФернандо Динис
История личных встреч
09.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур Флуминенсе2 : 0Интернасьонал
15.08.2022 Бразилия - Серия А 22-й тур Интернасьонал3 : 0Флуминенсе
24.04.2022 Бразилия - Серия А 3-й тур Флуминенсе0 : 1Интернасьонал
25.11.2021 Бразилия - Серия А 35-й тур Флуминенсе1 : 0Интернасьонал
16.08.2021 Бразилия - Серия А 16-й тур Интернасьонал4 : 2Флуминенсе
23.11.2020 Бразилия - Серия А 22-й тур Интернасьонал1 : 2Флуминенсе
17.08.2020 Бразилия - Серия А 3-й тур Флуминенсе2 : 1Интернасьонал
10.11.2019 Бразилия - Серия А 32-й тур Интернасьонал2 : 1Флуминенсе
04.08.2019 Бразилия - Серия А 13-й тур Флуминенсе2 : 1Интернасьонал
26.11.2018 Бразилия - Серия А 37-й тур Интернасьонал2 : 0Флуминенсе
21.09.2023 Бразилия - Серия А 24-й тур Флуминенсе1 : 0
16.09.2023 Бразилия - Серия А 23-й тур 4 : 2Флуминенсе
03.09.2023 Бразилия - Серия А 22-й тур Флуминенсе1 : 0
01.09.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/4 финала. 2-й матч 1 : 3Флуминенсе
28.08.2023 Бразилия - Серия А 21-й тур 2 : 2Флуминенсе
22.09.2023 Бразилия - Серия А 24-й тур 2 : 1Интернасьонал
14.09.2023 Бразилия - Серия А 23-й тур Интернасьонал2 : 1
02.09.2023 Бразилия - Серия А 22-й тур 0 : 0Интернасьонал
30.08.2023 Кубок Либертадорес - 2023 1/4 финала. 2-й матч Интернасьонал2 : 0
27.08.2023 Бразилия - Серия А 21-й тур 0 : 0Интернасьонал
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A07
 Аргентинос Хуниорс (Аргентина)
Флуминенсе (Бразилия)
Аргентинос Хуниорс
Флуминенсе
1 : 1
Флуминенсе
Аргентинос Хуниорс
2 : 0
0
1
1
3
A03
 Ривер Плейт (Аргентина)
Интернасьонал (Бразилия)
Ривер Плейт
Интернасьонал
2 : 1
Интернасьонал
Ривер Плейт
2 : 1 9 : 8
1
1
3
3
A04
 Боливар (Боливия)
Атлетико Паранаэнсе (Бразилия)
Боливар
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Боливар
2 : 0 4 : 5
1
1
3
3
A05
 Насьональ М (Уругвай)
Бока Хуниорс (Аргентина)
Насьональ М
Бока Хуниорс
0 : 0
Бока Хуниорс
Насьональ М
2 : 2 4 : 2
0
1
2
2
A08
 Депортиво Перейра (Колумбия)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Перейра
Индепендьенте дель Валье
1 : 0
Индепендьенте дель Валье
Депортиво Перейра
1 : 1
1
0
2
1
A01
 Атлетико Минейро (Бразилия)
Палмейрас (Бразилия)
Атлетико Минейро
Палмейрас
0 : 1
Палмейрас
Атлетико Минейро
0 : 0
0
1
0
1
A02
 Атлетико Насьональ (Колумбия)
Расинг А (Аргентина)
Атлетико Насьональ
Расинг А
4 : 2
Расинг А
Атлетико Насьональ
3 : 0
1
1
4
5
A06
 Фламенго (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Фламенго
Олимпия
1 : 0
Олимпия
Фламенго
3 : 1
1
1
2
3
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF1
 Боливар (Боливия)
Интернасьонал (Бразилия)
Боливар
Интернасьонал
0 : 1
Интернасьонал
Боливар
2 : 0
0
2
0
3
QF2
 Депортиво Перейра (Колумбия)
Палмейрас (Бразилия)
Депортиво Перейра
Палмейрас
0 : 4
Палмейрас
Депортиво Перейра
0 : 0
0
1
0
4
QF4
 Бока Хуниорс (Аргентина)
Расинг А (Аргентина)
Бока Хуниорс
Расинг А
0 : 0
Расинг А
Бока Хуниорс
0 : 0 1 : 4
1
0
0
0
QF3
 Флуминенсе (Бразилия)
Олимпия (Парагвай)
Флуминенсе
Олимпия
2 : 0
Олимпия
Флуминенсе
1 : 3
2
0
5
1
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF2
 Флуминенсе (Бразилия)
Интернасьонал (Бразилия)
Флуминенсе
Интернасьонал
28.09
Интернасьонал
Флуминенсе
05.10
0
0
0
0
SF1
 Бока Хуниорс (Аргентина)
Палмейрас (Бразилия)
Бока Хуниорс
Палмейрас
29.09
Палмейрас
Бока Хуниорс
06.10
0
0
0
0
Финал
Метка
F1
 Winner SF 1
Winner SF 2
11.11

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