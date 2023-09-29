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Ростов - Урал 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
29 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур
Ростов
Урал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Урал, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Урал1 : 0Ростов
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Урал1 : 3Ростов
27.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Урал2 : 1Ростов
22.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Ростов1 : 1Урал
14.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 2Урал
11.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Ростов1 : 4Урал
27.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Урал1 : 1Ростов
10.05.2021 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Урал1 : 0Ростов
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Ростов1 : 0Урал
30.11.2019 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Ростов0 : 0Урал
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов3 : 3
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа B 1 : 1 2 : 4Ростов
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Ростов
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов1 : 2
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Ростов2 : 1
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 0Урал
20.09.2023 Фонбет Кубок России Группа B Урал0 : 0 4 : 2
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Урал0 : 0
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Урал0 : 1
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Урал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ростов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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