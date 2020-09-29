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Страсбург - Ланс 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
29 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Страсбург
Ланс

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ланс, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ланс
Ланс
1 Бельгия вр Матц Селс
28 Франция зщ Марвен Сеная
22 Франция зщ Жерзино Ньямси
5 Франция зщ Лука Перрен
3 Франция зщ Тома Делен
29 Франция зщ Исмаэль Дукуре
19 Франция пз Хабиб Диарра
7 Франция пз Жесси Деменге
23 Бразилия нп Габриэл Анжело
26 Франция нп Дилан Баква
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
2 Франция пз Рубен Агилар
6 Гана пз Салис Самед
18 Франция пз Анди Диуф
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
28 Франция пз Адриен Томассон
7 Франция нп Флорьян Сотока
22 Франция нп Уэсли Саид
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Франция Франк Эз
История личных встреч
07.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Ланс2 : 1Страсбург
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Страсбург2 : 2Ланс
03.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур Страсбург1 : 0Ланс
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Ланс0 : 1Страсбург
21.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Страсбург1 : 2Ланс
09.01.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Ланс0 : 1Страсбург
08.05.2017 Франция - Лига 2 36-й тур Ланс1 : 1Страсбург
10.12.2016 Франция - Лига 2 18-й тур Страсбург3 : 1Ланс
26.01.2008 Франция - Лига 1 23-й тур Ланс2 : 2Страсбург
25.08.2007 Франция - Лига 1 5-й тур Страсбург2 : 1Ланс
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 0 : 1Страсбург
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Страсбург2 : 2
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 2 : 0Страсбург
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Страсбург2 : 0
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 3 : 0Страсбург
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Ланс2 : 1
20.09.2023 Лига чемпионов Группа B. 1-й тур 1 : 1Ланс
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Ланс0 : 1
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 3 : 0Ланс
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 3 : 1Ланс

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