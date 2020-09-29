Страсбург - Ланс 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
29 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ланс, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ланс
Ланс
|1
|вр
|Матц Селс
|28
|зщ
|Марвен Сеная
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|5
|зщ
|Лука Перрен
|3
|зщ
|Тома Делен
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|7
|пз
|Жесси Деменге
|23
|нп
|Габриэл Анжело
|26
|нп
|Дилан Баква
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|2
|пз
|Рубен Агилар
|6
|пз
|Салис Самед
|18
|пз
|Анди Диуф
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|28
|пз
|Адриен Томассон
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|22
|нп
|Уэсли Саид
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Франк Эз
История личных встреч
|07.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|08.05.2017
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|1 : 1
|10.12.2016
|Франция - Лига 2
|18-й тур
|3 : 1
|26.01.2008
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 2
|25.08.2007
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1