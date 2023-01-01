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Хоффенхайм - Боруссия Д 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Хоффенхайм
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия Д, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Боруссия Д
Дортмунд
1 Германия вр Оливер Бауман
5 Турция зщ Озан Кабак
23 США зщ Джон Энтони Брукс
22 Германия зщ Кевин Фогт
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
29 Дания пз Роберт Сков
6 Германия пз Гриша Прёмель
16 Германия пз Антон Стах
27 Хорватия нп Андрей Крамарич
10 Нидерланды нп Ваут Вегорст
14 Германия нп Максимилиан Байер
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
15 Германия зщ Матс Хуммельс
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
8 Германия пз Феликс Нмеча
23 Германия пз Эмре Джан
11 Германия пз Марко Ройс
19 Германия пз Юлиан Брандт
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Эдин Терзич
История личных встреч
25.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Хоффенхайм0 : 1Боруссия Д
02.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия Д1 : 0Хоффенхайм
22.01.2022 Германия - Бундеслига 20-й тур Хоффенхайм2 : 3Боруссия Д
27.08.2021 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия Д3 : 2Хоффенхайм
13.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур Боруссия Д2 : 2Хоффенхайм
17.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм0 : 1Боруссия Д
27.06.2020 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия Д0 : 4Хоффенхайм
20.12.2019 Германия - Бундеслига 17-й тур Хоффенхайм2 : 1Боруссия Д
09.02.2019 Германия - Бундеслига 21-й тур Боруссия Д3 : 3Хоффенхайм
22.09.2018 Германия - Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм1 : 1Боруссия Д
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур 0 : 2Хоффенхайм
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 1 : 3Хоффенхайм
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Хоффенхайм3 : 1
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 2 : 3Хоффенхайм
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Хоффенхайм1 : 2
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия Д1 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур 2 : 0Боруссия Д
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 2 : 4Боруссия Д
01.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия Д2 : 2
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 1 : 1Боруссия Д

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