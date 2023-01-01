Хоффенхайм - Боруссия Д 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
29 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия Д, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|29
|пз
|Роберт Сков
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Антон Стах
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|23
|пз
|Эмре Джан
|11
|пз
|Марко Ройс
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Эдин Терзич
История личных встреч
|25.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|02.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 3
|27.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|20.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 3
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|01.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1