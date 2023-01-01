Бенфика - Порту 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
29 Сентября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Порту, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Порту
Порту
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|87
|пз
|Жоау Невеш
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|20
|пз
|Жоау Мариу
|33
|нп
|Петар Муса
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Пепе
|4
|зщ
|Давид Карму
|18
|зщ
|Венделл
|22
|пз
|Алан Варела
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|20
|пз
|Андре Франку
|17
|пз
|Иван Хайме
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|9
|нп
|Мехди Тареми
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|07.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|21.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|31.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|3 : 1
|23.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 0
|06.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|16.01.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Суперкубок Португалии 2020
|Финал
|2 : 0
|01.08.2020
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 2
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 3
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|1 : 3
|15.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2