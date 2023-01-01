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Бенфика - Порту 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
29 Сентября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 7-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Бенфика
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Порту, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Порту
Порту
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
87 Португалия пз Жоау Невеш
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
20 Португалия пз Жоау Мариу
33 Хорватия нп Петар Муса
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
3 Португалия зщ Пепе
4 Португалия зщ Давид Карму
18 Бразилия зщ Венделл
22 Аргентина пз Алан Варела
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
20 Португалия пз Андре Франку
17 Испания пз Иван Хайме
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
9 Иран нп Мехди Тареми
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал Бенфика2 : 0Порту
07.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 2Порту
21.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Порту0 : 1Бенфика
07.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика0 : 1Порту
31.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Порту3 : 1Бенфика
23.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Порту3 : 0Бенфика
06.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика1 : 1Порту
16.01.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Порту1 : 1Бенфика
23.12.2020 Суперкубок Португалии 2020 Финал Порту2 : 0Бенфика
01.08.2020 Кубок Португалии Финал Бенфика1 : 2Порту
24.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 1 : 3Бенфика
20.09.2023 Лига чемпионов Группа D. 1-й тур Бенфика0 : 2
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 1 : 2Бенфика
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Бенфика4 : 0
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 3Бенфика
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Порту2 : 1
19.09.2023 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур 1 : 3Порту
15.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 0 : 1Порту
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Порту1 : 1
28.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 1 : 2Порту

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