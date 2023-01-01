Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
29 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Тони Моубрей
История личных встреч
|10.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|16.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 2
|02.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 3
|16.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|24.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0