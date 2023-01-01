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Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
29 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Сандерленд, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
10.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Шеффилд Уэнсдей2 : 0Сандерленд
16.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Сандерленд0 : 2Шеффилд Уэнсдей
02.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сандерленд1 : 3Шеффилд Уэнсдей
16.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Сандерленд
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур 3 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур 0 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Шеффилд Уэнсдей1 : 1 4 : 5
24.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Сандерленд0 : 1
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур 1 : 3Сандерленд
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур 1 : 3Сандерленд
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Сандерленд5 : 0
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур 0 : 0Сандерленд

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