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Минск - Энергетик-БГУ 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
29 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Минск
Энергетик-БГУ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Энергетик-БГУ, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Энергетик-БГУ1 : 0Минск
02.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Минск0 : 0Энергетик-БГУ
14.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Энергетик-БГУ2 : 0Минск
06.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Энергетик-БГУ1 : 1Минск
17.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Минск2 : 1Энергетик-БГУ
19.07.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Минск2 : 1Энергетик-БГУ
05.04.2020 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Энергетик-БГУ2 : 0Минск
27.09.2019 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Минск1 : 6Энергетик-БГУ
17.05.2019 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Энергетик-БГУ3 : 3Минск
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 0Минск
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск0 : 0
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 0Минск
25.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Минск1 : 0
11.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Минск0 : 1
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Энергетик-БГУ1 : 2
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 2Энергетик-БГУ
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Энергетик-БГУ1 : 3
18.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 4 : 0Энергетик-БГУ
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ

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