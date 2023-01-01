Минск - Энергетик-БГУ 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
29 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Энергетик-БГУ, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0
|06.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|17.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|19.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|05.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|27.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 6
|17.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 3
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|25.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|18.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|4 : 0
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1