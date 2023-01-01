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Падерборн 07 - Шальке-04 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
29 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
Падерборн 07
Шальке-04

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Шальке-04, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
18.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Шальке-042 : 0Падерборн 07
12.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 070 : 1Шальке-04
08.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Шальке-041 : 1Падерборн 07
15.09.2019 Германия - Бундеслига 4-й тур Падерборн 071 : 5Шальке-04
16.05.2015 Германия - Бундеслига 33-й тур Шальке-041 : 0Падерборн 07
17.12.2014 Германия - Бундеслига 16-й тур Падерборн 071 : 2Шальке-04
22.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 1Падерборн 07
15.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 072 : 1
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 2 : 1Падерборн 07
25.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 071 : 2
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Падерборн 07
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 3 : 1Шальке-04
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Шальке-044 : 3
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 1Шальке-04
25.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Шальке-040 : 2
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 0Шальке-04

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