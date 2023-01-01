Падерборн 07 - Шальке-04 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
29 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Шальке-04, которое состоится 29 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|18.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|12.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 5
|16.05.2015
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|17.12.2014
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|15.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 3
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0